Рука полуторагодовалого ребенка попала в механизм эскалатора на "Бухарестской"

Малышу выполнили кожную пластику и ушили рану.

В Педиатрический университет доставили ребенка, который получил травму на станции метрополитена "Бухарестская". Об этом рассказали в петербургском вузе.

Инцидент произошел 5 октября. Правая кисть полуторагодовалого мальчика попала в движущийся механизм эскалатора. Медики скорой помощи доставили пациента в микрохирургическое отделение. Там ему диагностировали открытый перелом бугристости дистальной фаланги безымянного пальца и рваные раны среднего и безымянного пальцев.

Малышу выполнили кожную пластику и ушили рану. Сейчас он получает антибактериальную терапию, также проводятся перевязки и иммобилизация кисти.

Мальчик будет находиться в микрохирургическом отделении, получать антибактериальную терапию и перевязки. После снятия фиксации ему предстоит курс реабилитации. Мы сделали все для того, чтобы в будущем он мог полноценно жить и пользоваться кистью. Михаил Азаров, детский хирург Педиатрического университета

Родителям напомнили, что метро – место повышенной опасности. При травме на эскалаторе важно как можно быстрее его остановить. Если есть возможность, нажмите кнопку экстренного торможения и сразу позовите сотрудников.

Ни в коем случае не пытайтесь сами вытащить руку или ногу ребенка – так вы можете навредить сильнее. Освобождать пострадавшего должны только работники метрополитена, у которых есть для этого специальные навыки. Михаил Азаров, детский хирург Педиатрического университета

Ранее на Piter.TV: напавшая на женщину с ножом в петербургском метро отправлена в колонию.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета