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Напавшая на женщину с ножом в петербургском метро отправлена в колонию
Сегодня, 15:50
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Напавшая на женщину с ножом в петербургском метро отправлена в колонию

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Преступление было совершено на "Площади Александра Невского".

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом рассказали 5 октября в надзорном ведомстве. 

Вечером 20 июля фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда метрополитена, нарушала общественный порядок. Одна из пассажирок связалась с машинистом и попросила вызвать полицейских. На "Площади Александра Невского" обвиняемая попыталась скрыться, однако ей помешала потерпевшая. Тогда злоумышленница ударила последнюю ножом. 

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. 

Ранее на Piter.TV: бытовой конфликт на улице Белы Куна закончился поножовщиной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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