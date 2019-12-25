Напавшая на женщину с ножом в петербургском метро отправлена в колонию

Преступление было совершено на "Площади Александра Невского".

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом рассказали 5 октября в надзорном ведомстве.

Вечером 20 июля фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда метрополитена, нарушала общественный порядок. Одна из пассажирок связалась с машинистом и попросила вызвать полицейских. На "Площади Александра Невского" обвиняемая попыталась скрыться, однако ей помешала потерпевшая. Тогда злоумышленница ударила последнюю ножом.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV