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Бытовой конфликт на улице Белы Куна закончился поножовщиной
Сегодня, 10:38
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Бытовой конфликт на улице Белы Куна закончился поножовщиной

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Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел бытовой конфликт, который обернулся поножовщиной. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Как сообщили в МВД России, днем 1 октября стало известно о ножевом ранении в квартире на улице Белы Куна. На месте преступления оперативно задержали 42-летнюю женщину. На фоне пьяной ссоры с 40-летним сожителем злоумышленница напала на него с ножом, нанеся удар в живот. Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проверочные мероприятия также продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом ответит мужчина, ударивший знакомого молотком в Шушарах.  

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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