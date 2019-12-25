Бытовой конфликт на улице Белы Куна закончился поножовщиной

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел бытовой конфликт, который обернулся поножовщиной. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Как сообщили в МВД России, днем 1 октября стало известно о ножевом ранении в квартире на улице Белы Куна. На месте преступления оперативно задержали 42-летнюю женщину. На фоне пьяной ссоры с 40-летним сожителем злоумышленница напала на него с ножом, нанеся удар в живот. Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проверочные мероприятия также продолжаются.

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Фото: Piter.TV