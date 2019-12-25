Пьяная дочь насмерть сбила пожилую мать, открывавшую ей ворота в Бурятии

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Смертельное происшествие произошло в ночь на пятницу в селе Кудара-Сомон на территории Кяхтинского района. Местная жительница устроила ДТП, в результате которого погибла ее мать, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что 45-летняя местная жительница села за руль в пьяном состоянии, сбила свою мать. Управляя автомобилем "Тойота Премио", женщина заезжала на территорию двора и совершила наезд на свою 74-летнюю мать, открывавшую ворота.

В результате пенсионеркой получила смертельные травмы. Женщина погибла на месте. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Лисьем Носу 64-летняя женщина за рулём Geely насмерть сбила велосипедиста.

Фото: MAX/ Полиция Бурятии