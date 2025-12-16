В Лисьем Носу женщина за рулём Geely съехала в кювет и насмерть сбила велосипедиста

Один велосипедист погиб, вторая велосипедистка госпитализирована.

На Приморском шоссе в районе Лисьего Носа произошло смертельное ДТП. По данным полиции, сегодня около четырёх часов дня 64-летняя женщина, управляя автомобилем Geely, при движении в сторону Ольгино по неустановленной причине съехала с проезжей части в кювет и на велодорожке сбила двух велосипедистов.

В результате аварии мужчина 2001 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Вторая пострадавшая — велосипедистка того же года рождения — госпитализирована с травмами в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на КАД автомобиль каршеринга насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину.

Фото: Piter.TV