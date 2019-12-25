Ситуация в ДНР: Путин назвал долю находящейся под контролем Украины территории

По словам президента, Киев рассчитывает удерживать эти территории еще около 1,5 лет.

Под контролем Украины сейчас остается примерно 11% Донецкой Народной Республики. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства отметил, что регион будет полностью взят под контроль ВС России раньше, чем считают европейские и украинские лидеры. По словам Путина, Киев рассчитывает удерживать территории ДНР еще около 1,5 лет.

Комментируя темпы продвижения российской армии Путин обратился к первым лицам киевского режима. Он задался вопросом, что если утрата территорий неизбежна, "есть ли смысл за них цепляться?".

Президент России неоднократно заявлял, что все задачи специальной военной операции будут выполнены. При этом со стороны Украины нет желания проводить переговоры. Вместе с тем, как отмечал Путин, российская сторона готова к тому, чтобы начать диалог "на тех условиях, которые являются для народа РФ".

Фото: сайт Кремля