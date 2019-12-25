Япония планирует новые санкции против России

Токио может присоединиться к мерам по ограничению экспорта и движения "теневого флота".

Японское национальное правительство изучает возможность введения очередного пакета антироссийских санкций. Соответствующими данными поделились местные журналисты из газеты Yomiuri со ссылкой на неназванные источники в кабинете министров. Авторы статьи пишут о том, что в последнее время страны Европейского союза усиливают давление на Москву. Власти из Токио не исключают, что присоединятся к таким недружественным действиям. Известно, что целью ограничительных мер могут стать суда так называемого "теневого флота", по данным СМИ. Также эксперты рассматривают вероятность дальнейшего расширения ограничений и запретов по экспорту товаров. Дополнительно страна может ужесточить требования экспортного контроля.

,В СМИ увязывают новые японские санкции с официальной поездкой российского президента Владимира Путина на остров Итуруп Курильской гряды, на которую ранее остро отреагировали в Токио. Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию в Японии необоснованным демаршем. Дипломат разъяснил руководителю японского внешнеполитического ведомства, что южные Курильские острова по-прежнему являются неотъемлемой частью нашего государства.

Напомним, что в последний раз правительство Японии вводило санкции против России 12 сентября 2025 года еще при прежней администрации премьер-министра Сигэру Исибы. При кабинете министров нынешнего премьер-министра страны Санаэ Такаити такие меры еще не принимались.

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