Жан-Ноэль Барро объяснил решение ЕС киевскому режиму.

Париж предложил снять санкционное давление с российского бизнесмена Алишера Усманова с подачи "международных партнеров". Соответствующими данными с местными журналистами для телеканала France 2 поделился французский министр по иностранным делам Жан-Ноэль Барро. Иностранный чиновник прокомментировал общественности недовольство властей киевского режима таким решением Европейского союза. Он заметил, что региональное сообщество убрало из "черного списка" лишь одного человека из трех тысяч тех, кто там по-прежнему остается. Дипломат добавил, что уже все необходимое объяснил украинским партнерам на этот счет.

Было предложено исключить из списка того олигарха, на которого обратили наше внимание некоторые из наших международных партнеров. Было решено, что это в наших интересах и что это никоим образом не умаляет значения тысяч и сотен санкций, которые мы уже ввели. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Глава МИД Франции отметил, что теперь действие санкций коллективного Брюсселя против российских физических и юридических лиц требуется обновлять раз в три года, а не каждые шесть месяцев, как это было раньше. Ранее, 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить персональные санкции против нашей страны на три года - до 22 сентября 2029 года.

В МИД Франции заявили, что иранское перемирие должно распространяться и на Ливан.

Фото и видео: YouTube / franceinfo и France Inter