В Приморье после аварии без водоснабжения остаются более 650 тыс. человек

Подача воды также временно ограничена в медицинских учреждениях региона.

Свыше 19 тысяч многоквартирных и частных домов с населением более 650 тысяч человек остаются без водоснабжения после аварии на подстанции на территории Приморского края. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС России. Специалисты экстренного ведомства уточнили, что аварийно-восстановительные работы на участке остаются под контролем ГУ МЧС.В пресс-службе местного министерства по здравоохранению отмечают, что проблема затронула больницы и поликлиники Владивостока, Артема и Надеждинского района. Там подача воды временно ограничена. Однако вся медицинская помощь в учреждениях пациентам оказывается в полном объеме.

По уточненным данным, без водоснабжения остаются 3 660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домов с населением более 650 тыс. человек, а также 224 социально значимых объекта. сообщение ГУ МЧС России по Приморью

Напомним, что отключение водоснабжения связано с коммунальной аварией, которая произошла на подстанции "Штыково" и перебоями в работе насосных станций Приморского водоканала. В Минздраве уточнили, что на объектах социальной инфраструктуры региона организован подвоз воды, обеспечено питание пациентов, а работа стационаров и поликлиник продолжается в штатном режиме.

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Фото: Piter.tv