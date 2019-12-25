Спасатели извлекли тело неизвестного из реки Селезневка

В воскресенье, 27 сентября, в реку Селезневка в районе поселка Селезнево (Выборгский район Ленинградской области) были направлены сотрудники Аварийно-спасательной службы.
Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск достали из воды тело мужчины, личность которого на данный момент не установлена. Погибшего передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процедур.
Обстоятельства трагедии и установление личности погибшего выясняются правоохранительными органами.
Ранее мы сообщили о том, что спасатели вытащили женщину из болота в Кировском районе Ленобласти.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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