Новые условия семейной ипотеки обрушат спрос на новостройки Петербурга

Рынок критически зависит от кредитных средств.

В конце прошлой недели Министерство финансов опубликовало новые правила работы по субсидированной семейной ипотеке, которые начнут действовать для договоров, заключенных с 1 октября. Северная столица, Москва, а также их области выделены в отдельную категорию с повышенными кредитными лимитами, но одновременно более высокими процентными ставками, пишет "Деловой Петербург".

Субсидирование кредита со стороны государства теперь ограничивается сроком в 15 лет. При этом сам ипотечный договор может быть заключен на более длительный период, однако механизм обслуживания долга после 15-го года пока остается неясным.

Ставка будет напрямую зависеть от количества детей в семье: семьи с четырьмя детьми сохранят текущую льготную ставку в 6%.Для большинства заемщиков условия ужесточатся. Статистика "Домклика" со ссылкой на Росстат показывает структуру семей с детьми в России: один ребенок – 55%, двое детей – 33%, трое и более – всего 12%.

Чтобы оценить масштаб изменений, эксперты приводят расчет для условного кредита в 12 млн рублей на срок 15 лет:при ставке 6% ежемесячный платеж составляет около 101 тыс. рублей; при повышении до 8% – примерно 115 тыс. рублей; при 10% – до 129 тыс. рублей; при 12% – до 144 тыс. рублей. Таким образом, семьям с одним ребёнком придется переплачивать более 500 тысяч рублей в год. За весь срок (15 лет) общая сумма выплат достигнет 25,9 млн рублей, из которых 13,9 млн составит чистый процент банку. Расчет не учитывает страховки и комиссии.

Рынок новостроек Петербурга критически зависит от кредитных средств. По данным TrendAgent за 2026 год, доля ипотеки в сделках составляет 71,4% (из них около половины приходится на субсидированные программы). На рассрочку приходится 16,7%, на стопроцентную оплату – 10,9%. Эксперты ожидают краткосрочный всплеск активности перед дедлайном. До 1 октября покупатели постараются зафиксировать старые условия. Бизнес-партнер TrendAgent Вера Голубева прогнозирует риск двузначного снижения продаж в массовом сегменте сразу после вступления правил в силу. Гендиректор агентства "ПИА Недвижимость" Максим Ельцов дает более жесткий прогноз: в лучшем случае рынок сохранит лишь около 30% текущих объемов семейной ипотеки.

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Фото: Piter.TV