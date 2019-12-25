РУСАДА проверило на допинг юных футболистов "Зенита"

Проверка была организована после участия команды в Международном юношеском турнире памяти Ю. А. Морозова, который проходил в Петербурге с 27 по 30 августа.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело тестирование восьми игроков юношеской сборной России, которым на данный момент исполнилось по 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты проверок, проведенных в августе 2026 года.

В список проверенных спортсменов вошли Павел Черкасов (московское "Динамо"), Егор Горяинов и Владимир Вальков (петербургский "Зенит"), Михаил Крылов и Иван Строкин ("Краснодар"), Андрей Сергиенко и Сергей Серпокрылов (московский "Локомотив") и Константин Тарасов ("Чертаново").

Проверка была организована после участия команды в Международном юношеском турнире памяти Ю. А. Морозова, который проходил в Петербурге с 27 по 30 августа. На групповом этапе и в плей-офф российские футболисты 2011 года рождения встречались со сверстниками из сборной Белоруссии, петербургского "Зенита", казахстанского "Кайрата", сербской "Црвены Звезды" и бразильского "Флуминенсе". Результаты допинг-проб подтвердили чистоту российских атлетов.

Ранее мы сообщили о том, что тренер "Шанхая" поддержал идею ответного матча с "Зенитом" в Петербурге.

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