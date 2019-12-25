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Зачинщик конфликта в баре на улице Грибоедова привлечен к ответственности
Сегодня, 10:51
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Зачинщик конфликта в баре на улице Грибоедова привлечен к ответственности

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Потерпевшую 1982 года рождения госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга.

Полицейские Центрального района проводят проверку по факту получения травмы посетительницей бара на улице Грибоедова. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 27 сентября поступила информация о том, что возле питейного заведения мужчина напал на женщину, в результате чего она упала и сильно ударилась головой. Потерпевшую 1982 года рождения госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга. 

На месте поймали 29-летнего местного жителя. В отделе его привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: в колонию отправлен мужчина, ударивший родственника ножом из-за шоколада в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, центральный район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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