В Московском районе задержаны двое иностранцев с крупной партией "синтетики" и деньгами

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ ("незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

25 сентября сотрудники уголовного розыска Московского района провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых у дома 224 по Московскому проспекту были задержаны двое мужчин. Подозреваемыми оказались уроженцы одного из центрально-азиатских государств в возрасте 33 и 26 лет. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, один из задержанных проживает на территории России без регистрации.

В ходе личного досмотра у граждан изъято 54 блистера препарата "Лирика", 57 флаконов глазных капель "Тропикамид", блистер препарата "Трамадол", а также денежные средства в размере 30 000 рублей, происхождение которых проверяется.

Обнаруженные медикаменты изъяты и направлены на экспертизу для установления их точного состава и объема. По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по Московскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ ("незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"). На основании статьи 91 УПК РФ подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что на Ленинском проспекте задержан наркоплантатор с почти 80 гр марихуаны.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти