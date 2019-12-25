Гулял с подругами и исчез. Пропавшего подростка третьи сутки ищут в Краснодаре

15-летний мальчик попрощался с друзьями и пропал вечером 26 сентября.

В Краснодаре подросток ушел на прогулку с подругами и исчез. Поиски юноши идут третьи сутки, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, последний раз школьника видели в районе жилого комплекса "Самолет". Попрощавшись с двумя девочками он позвонил отцу и пообещал прийти домой. Однако после этого связь с ним пропала. Родители обратились за помощью в поисках сына в полицию.

Выяснилось, что два года назад подросток сбегал из дома из-за конфликта с отцом. В этот раз, как отметили волонтеры, ссоры с семьей у юноши не возникало.

Очевидцы рассказали, что заметили несовершеннолетнего днем ранее на Красной площади, также его якобы видели в районе церкви на Западном обходе. Позже эта информация не подтвердилась.

Ранее мы сообщали, что школьник таинственно исчез в Ленобласти после разговора с девушкой, с которой познакомился в интернете.

Фото: Piter.TV