Гулял с подругами и исчез. Пропавшего подростка третьи сутки ищут в Краснодаре

В Краснодаре подросток ушел на прогулку с подругами и исчез. Поиски юноши идут третьи сутки, сообщил Telegram-канал Kub Mash.
По данным издания, последний раз школьника видели в районе жилого комплекса "Самолет". Попрощавшись с двумя девочками он позвонил отцу и пообещал прийти домой. Однако после этого связь с ним пропала. Родители обратились за помощью в поисках сына в полицию.
Выяснилось, что два года назад подросток сбегал из дома из-за конфликта с отцом. В этот раз, как отметили волонтеры, ссоры с семьей у юноши не возникало.
Очевидцы рассказали, что заметили несовершеннолетнего днем ранее на Красной площади, также его якобы видели в районе церкви на Западном обходе. Позже эта информация не подтвердилась.
Ранее мы сообщали, что школьник таинственно исчез в Ленобласти после разговора с девушкой, с которой познакомился в интернете.
Фото: Piter.TV
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