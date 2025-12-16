В Краснодаре мужчину приговорили к 18 годам за передачу данных ВСУ

Новороссиец вступил в один из открытых чатов в мессенджере, чтобы оказывать помощь украинским спецслужбам.

Суд в Краснодаре вынесли приговор в отношении жителя Новороссийска, признанного виновным в государственной измене. Мужчина проведет 18 лет в тюрьме, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В ходе расследования следователи установили, что фигурант, будучи противником проведения спецоперации на Украине, присоединился к чату в одном из мессенджеров, чтобы помогать ВСУ.

Во время прохождения военной службы житель Новороссийска получил доступ к информации, которую передавал через чат. Он отправлял спецслужбам Украины фотографии и сведения против безопасности России.

Согласно приговору, 33-летний мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, новороссиец получил запрет на использование интернета в течении 2,5 лет.

Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать в установленном порядке.

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Фото: Piter.tv