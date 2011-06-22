Сейчас местный житель обвиняется в госизмене.

Российские силовые структуры задержали и заключили под стражу мужчину, передававшего Службе безопасности Украины информацию о военных частях на полуострове и готовившего теракты. Соответствующие данные опубликовали для журналистов представители Центра общественных связей при ФСБ РФ.В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о 55-летнем местном жителе из Бахчисарайского района. В иностранном мессенджере он отправлял СБУ сведения о дислокации воинских частей, военной техники, расположении средств противовоздушной обороны (ПВО). Дополнительно злоумышленник получил от кураторов из киевского режима задания по подготовке диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Он также должен был организовать слежку за автомобилем проживающего в городе Севастополе военнослужащего министерства по обороне страны. Однако такие противоправные поручения не были исполнены, так как оперативники пресекли деятельность крымчанина. Мужчина объяснил на допросе, что с 2022 года он активно общался со своим товарищем, который предложил сотрудничество и попросил передавать давать данные о самолетах и о наличии систем ПВО в Крыму.

После этого я съездил раз на Тарханкут и один раз возле Бельбека. Он просил меня еще информацию о воинской части в Бахчисарае... Я сказал ему, что чем смогу, помогу. сообщение подозреваемого

Сейчас следователями из регионального управления возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. По решению судебной инстанции фигурант расследования заключен под стражу на два месяца.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России