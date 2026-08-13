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Художественная подсветка украсила главный корпус Мариинской больницы

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Теперь фасад подчеркивает 541 светодиодный светильник.

Главный корпус Мариинской больницы, который является памятником архитектуры, созданным по проекту Джакомо Кваренги, получил художественную подсветку. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Теперь фасад подчеркивает 541 светодиодный светильник, оборудование закреплено на 897 кронштейнах. Иллюминация включается автоматически одновременно с уличным освещением. Работы по созданию подсветки проводили с учетом архитектурных особенностей исторического здания. Портики, декоративные элементы и водосточные трубы создают множество теней. 

За последнее время подсветка также украсила дом Зингера, Николо-Богоявленский морской собор, Михайловский замок, ансамбль набережной Адмиралтейского канала и доходный дом Петра Вейнера. 

Ранее на Piter.TV: в жилом квартале Кронштадта обновили наружное освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: мариинская больница, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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