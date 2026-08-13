Художественная подсветка украсила главный корпус Мариинской больницы

Теперь фасад подчеркивает 541 светодиодный светильник.

Главный корпус Мариинской больницы, который является памятником архитектуры, созданным по проекту Джакомо Кваренги, получил художественную подсветку. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Теперь фасад подчеркивает 541 светодиодный светильник, оборудование закреплено на 897 кронштейнах. Иллюминация включается автоматически одновременно с уличным освещением. Работы по созданию подсветки проводили с учетом архитектурных особенностей исторического здания. Портики, декоративные элементы и водосточные трубы создают множество теней.

За последнее время подсветка также украсила дом Зингера, Николо-Богоявленский морской собор, Михайловский замок, ансамбль набережной Адмиралтейского канала и доходный дом Петра Вейнера.

Ранее на Piter.TV: в жилом квартале Кронштадта обновили наружное освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга