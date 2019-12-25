‎В Петербурге запустили горячую линию для селлеров Wildberries, пострадавших от сбоя складов ‎

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга сообщил о запуске специализированной горячей линии для продавцов маркетплейса Wildberries, чья работа пострадала из-за сбоев в складской инфраструктуре.
Эта мера призвана оказать адресную поддержку предпринимателям и обеспечить устойчивость малого и среднего бизнеса в сфере электронной коммерции на фоне логистических перебоев.
Оператором линии выступил Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) – городской центр "Мой бизнес". Получить консультацию можно в рабочие дни с понедельника по пятницу в часы работы ЦРПП по телефону: 8 (812) 576-00-27.
Специалисты центра готовы помочь селлерам разобраться в сложившейся ситуации и предложить варианты решения возникших проблем.
Фото: pvz.wb.ru
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