‎В Петербурге запустили горячую линию для селлеров Wildberries, пострадавших от сбоя складов ‎

Оператором линии выступил Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) – городской центр "Мой бизнес".

‎Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга сообщил о запуске специализированной горячей линии для продавцов маркетплейса Wildberries, чья работа пострадала из-за сбоев в складской инфраструктуре.

‎Эта мера призвана оказать адресную поддержку предпринимателям и обеспечить устойчивость малого и среднего бизнеса в сфере электронной коммерции на фоне логистических перебоев.

‎Оператором линии выступил Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) – городской центр "Мой бизнес". Получить консультацию можно в рабочие дни с понедельника по пятницу в часы работы ЦРПП по телефону: 8 (812) 576-00-27.

‎Специалисты центра готовы помочь селлерам разобраться в сложившейся ситуации и предложить варианты решения возникших проблем.

Фото: pvz.wb.ru