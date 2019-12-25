В Петербурге привели в порядок 46 дворов

Инспекторы ГАТИ зафиксировали завершение основных работ на целом ряде объектов.

В Петербурге продолжается масштабная программа обновления дворовых территорий. Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) зафиксировали завершение основных работ на целом ряде объектов.

Современные детские площадки, зоны отдыха и общественные пространства, доступные для всех жителей, появились во дворах по адресам: Сертоловская ул., 39; Тихоокеанская ул., д. 18, корп. 3 и 4; Приозерское ш., д. 18, корп. 7 и д. 16, корп. 4; ул. Фрунзе, д. 23; Малый пр. В.О., д. 45.

Кроме того, местные администрации завершили укладку нового асфальта на территориях Земледельческой и Сочинской улиц у дома 2, на Большой Подьяческой ул., д. 9 и на набережной канала Грибоедова, д. 109/8.

Всего с начала года муниципальные образования города уже привели в порядок 46 объектов во всех районах Петербурга в рамках программы формирования комфортной городской среды.

Ранее мы сообщили о том, что за три недели количество машин на газонах в Курортном районе уменьшилось на 94%.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга