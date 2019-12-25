В лесах Ленобласти вши открыли охоту на людей

Основные жертвы этих мух – лоси.

В лесах Ленинградской области появились оленьи кровососки, лосиные мухи или лосиные вши. В этом году из-за жаркого лета они активизировались минимум на неделю раньше обычного, сообщил известный биолог Павел Глазков 13 августа.

Основные жертвы этих мух – лоси, но по ошибке насекомые могут попадать и на человека. Кровососки поджидают жертву в засаде, сидя на траве, в кустах или на деревьях.

Приземлившись на животное, лосиная муха начинает активно бегать, сбрасывает крылья и стремится забраться в складки одежды или в волосы. Снять ее не так-то легко: муха имеет плоское гладкое тело, а лапки вооружены цепкими коготками. У человека укус этой мухи может вызвать аллергическую реакцию. Павел Глазков, биолог

В густой лосиной шерсти насекомые находят себе пару, а затем дружно питаются кровью жертвы, не расставаясь до весны. Защититься от мух можно с помощью репеллента.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Егор Камелев)