Омбудсмен по правам человека объяснила, что Москва готова к очередному обмену с Киевом.

Уполномоченный по правам человека на российской территории Яна Лантратова опубликовала через социальные сети обновленный список из 273 украинских военнослужащих, большинство из которых находятся на территории нашей страны с 2022 года. Омбудсмен уточнила, что Москва готова передать иностранцев из киевского режима домой в результате ближайших обменов военнопленными. Ранее омбудсмен публиковала список из 224 человек, которых власти с Банковой улицы отказываются забирать в рамках обменного процесса.

В дополнение к нему мы публикуем список из еще 273 украинских военнослужащих, которых мы готовы передать в ходе ближайших этапов обмена для их скорейшего возвращения к своим родным и близким. Яна Лантратова, омбудсмен по правам человека в России

Лантратова: в июне установлена судьба 91 военного, пропавшего без вести на СВО.

Фото: Макс / Яна Лантратова