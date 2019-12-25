Омбудсмен по правам человека рассказала о проведенной работе за июнь.

Судьба 91 российского военнослужащего в июне 2026 года установлена уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой совместно с министерством по обороне страны. Соответствующее заявление сделала профильный омбудсмен через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Она пояснила, что подведены итоги работы за прошлый месяц по поиску людей, обмену бойцов и граждан, а также поддержке семей участников специальной военной операции (СВО). Уполномоченный аппарат принял более 9,5 тысяч обращений по теме. Известно, что по 342 обращениям от населения удалось добиться положительных решений от государственных органов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов.

Обмен мирных жителей "5 на 5" воссоединил три семьи. Обмен "7 на 7" позволил вернуть домой всех жителей Курской области. Яна Лантратова, омбудсмен по правам человека в России

Напомним, что совместно с Минобороны России, российскими спецслужбами и ФСИН организовано три успешных обмена. Таким образом на Родину вернулись 550 российских военнослужащих. Омбудсмен добавила, что сейчас на сопровождении аппарата уполномоченного по правам человека нашей страны находятся 34 тысяч семей участников СВО. Также проводится работа над расширением патронажа и психологической поддержки граждан.

Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на гибель россиян от оружия Запада.

Фото: Макс / Яна Лантратова