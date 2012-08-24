Пьяный мужчина напал на пасынков с топором в Ленобласти

Кроме того, злоумышленник разбил автомобиль и попытался поджечь дом.

Росгвардейцы и полицейские задержали в Выборгском районе 56-летнего местного жителя, который напал на пасынков. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 26 июля в СНТ "Лебяжье" у частного дома произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры глава семейства, находившийся в состоянии опьянения, нанес телесные повреждения своим родственникам в возрасте 27 и 32 лет. Старшего злоумышленник ударил кулаком по лицу, младшего – обухом топора по спине. Затем он стал громить автомобиль, в результате чего разбилось заднее стекло и повредились крышка багажника и задний бампер. После этого правонарушитель попытался поджечь машину и постройку.

Мужчина закрылся на чердаке и вооружился пневматической винтовкой. Во время переговоров его удалось задержать. Задержанного доставили в отдел.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина, который сжег Mercedes на проспекте Медиков, отправлен в колонию.

Фото: пресс-служба Росгвардии