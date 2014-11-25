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Мужчина, который сжег Mercedes на проспекте Медиков, отправлен в колонию
Сегодня, 13:20
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Мужчина, который сжег Mercedes на проспекте Медиков, отправлен в колонию

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Общая сумма ущерба составила 3,8 млн рублей.

Прокуратура Петроградского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 24 июля. 

В декабре прошлого года фигурант облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль Mercedes и поджег его. Машина стояла на подземной парковке в жилом комплексе на проспекте Медиков. Общая сумма ущерба составила 3,8 млн рублей.

Подсудимый возместил потерпевшему 3 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что юного петербуржца подозревают в поджоге релейного и батарейного шкафов. 

Фото: Piter.TV

Теги: поджог, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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