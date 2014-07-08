Упаковщики попали в топ-10 популярных профессий в Петербурге

Менеджеры по продажам — самая востребованная профессия в Петербурге.

Упаковщики вошли в топ-10 самых популярных профессий среди соискателей Петербурга. Лидером стали менеджеры по продажам — на них оставили около 142 тыс. анкет, сообщает 360.ru.

На втором месте — администраторы (87 тыс. анкет), на третьем — руководители проектов (64 тыс.), затем программисты (59 тыс.) и официанты с барменами. Также в десятку попали упаковщики, экспедиторы и художники. За ними следуют бухгалтеры и продавцы-консультанты.

Подростки чаще всего ищут работу без опыта: официанты, бариста, упаковщики, курьеры. Соискатели от 19 до 30 лет предпочитают должности менеджеров по продажам и администраторов.

Фото: Piter.TV