Илье Траберу продлили арест на два месяца по делу об убийстве депутата

Трабер останется в СИЗО до 17 октября.

Басманный суд Москвы 13 августа продлил арест миллиардеру Илье Траберу, обвиняемому в убийстве депутата в Петербурге. Срок заключения под стражей продлён до 17 октября, сообщил ТАСС.

Суд не нашёл оснований для освобождения Трабера. Ранее его адвокаты пытались оспорить арест, но 15 июля суд оставил меру пресечения в силе.

Трабера задержали 17 июня в Ленобласти и доставили в Москву. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 4 ст. 222 УК). По версии следствия, бизнесмен мог организовать убийство депутата Александра Петрова из Выборга. Вместе с Трабером арестован ещё один фигурант — Алисултан Надирбегов, которого следствие называет исполнителем.

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Фото: Piter.TV