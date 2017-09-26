Четыре спасённые нерпы окрепли и отправились в Ладогу

В Ладогу выпустили нерп, спасённых весной в Ленобласти.

На западном берегу Ладожского озера выпустили четырёх нерп, которые прошли лечение и реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы. Все животные поступили в центр из Ленобласти весной — истощённые и ослабленные, сообщил губернатор Александр Дрозденко, пишет spb.aif.ru.

За время реабилитации они набрали вес, окрепли и научились самостоятельно ловить рыбу. Специалисты убедились, что нерпы больше не привязаны к людям — это главный признак готовности к возвращению в дикую природу.

Ленобласть с 2020 года выделяет субсидии центрам реабилитации диких животных на сохранение биоразнообразия.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга