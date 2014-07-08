Росстандарт утвердил новые требования к красной икре

ГОСТ на красную икру ужесточили, чтобы бороться с подделками.

Росстандарт обновил ГОСТы на красную икру, чтобы усилить контроль качества и бороться с подделками. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Один из обновлённых стандартов устанавливает требования к лососевой зернистой икре в упаковке для расфасовки. Для первого сорта ввели контроль отстоя после разморозки — это поможет выявить нарушения при посоле. Также утвердили формулу пересчёта бензоата натрия в бензойную кислоту, чтобы исключить манипуляции с консервантами, и обязали контролировать температуру замороженной продукции.

Второй ГОСТ касается икры в банках. Теперь для производства разрешено использовать только икру из живой или свежей рыбы. Уточнены требования к пищевым добавкам и содержание соли: для первого сорта — 3–6%, для второго — 3–7%.

Новые стандарты вступят в силу с 1 июня 2027 года, но их разрешено применять и раньше.

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