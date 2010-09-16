Фура перевернулась на КАД и заблокировала три полосы

На 72-м километре КАД фура протаранила грузовик и опрокинулась.

На 72-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге перевернулась фура. По предварительным данным, у грузовика взорвалось колесо, водитель потерял управление, протаранил другой грузовик и опрокинулся на дорогу. Содержимое кузова высыпалось на трассу.

Авария произошла у южной развязки с ЗСД. Упавшая фура заблокировала три из четырёх полос движения, что привело к пробкам на внешнем кольце и ЗСД. На месте работают полиция, скорая помощь и пожарные. Движение затруднено.

Ранее Piter.TV сообщал, что людей с инвалидностью и мотоциклистов могут наделить правом ездить по выделенке.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб