"Союзмультфильм" отсудил у петербургской шаурмы 104 тысяч рублей. за Волка

Суд взыскал деньги с продавца за незаконное использование мультперсонажа.

Петроградский районный суд Петербурга взыскал с владельца магазина "Ростовская шаурма" 104 тыс. рублей за использование образа Волка из мультфильма "Жил-был пёс". Персонаж был размещён на вывеске торговой точки на улице Куйбышева.

Нарушение зафиксировали 27 августа 2024 года. Исключительные права на товарный знак принадлежат киностудии "Союзмультфильм". Договора с правообладателем у предпринимателя не было. Суд отметил, что отсутствие запрета не означает согласия на использование.

С владельца взыскали 50 тыс. рублей за нарушение прав на товарный знак, ещё 50 тыс. за нарушение авторских прав на рисунок "Волк" и 4 тыс. рублей госпошлины. Общая сумма — 104 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Белы Куна мужчина угрожал топором двум женщинам. Его увезли в 12-й отдел полиции.

Фото: Piter.TV