В Балашихе запустили бесплатные лекции об искусственном интеллекте

Слушатели узнают, как применять искусственный интеллект в работе или учебе.

Первая из шести лекций цикла "ИИ без сложных слов" — "Искусственный интеллект простыми словами" состоялась в Балашихе. Жителей города приглашают на открытые бесплатные мероприятия по субботам в парке "Пехорка", сообщил глава города Сергей Юров его слова привело 360.ru.

Слушателям расскажут не только об истории искусственного интеллекта, но и как его применять в бизнесе, работе и учебе, а также о защите от мошенников и распознавании дипфейков.

Тема искусственного интеллекта сейчас очень актуальна. Кто-то использует ИИ очень активно, кто-то в меньшей степени. У наших жителей есть возможность получить информацию об этом из первых уст. Каждый последующий урок развивает и углубляет тему Сергей Юров, градоначальник

Лекции будут читать специалисты Сбера, которые занимаются разработкой и внедрением ИИ-программ. Также приглашенные эксперты расскажут о развитии технологии в мире.

Слушательница первой лекции Юлия Дорохина поделилась, что использует нейросети в работе с закупками. По словам жительницы Балашихи, на занятии она узнала для себя новые факты о работе с инструментами ИИ, в частности, что она не всегда может отличить настоящее фото от созданного нейросетью.

Ранее в Петербурге прошла Неделя сохранения здоровья головного мозга, в рамках которой горожане посещали бесплатные лекции и диагностические мероприятия.

Фото: пресс-служба администрации Балашихи