В Петербурге стартовала неделя сохранения здоровья головного мозга

В Петербурге с 20 по 27 июля проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга. Для жителей города подготовили бесплатные лекции, консультации врачей и диагностические мероприятия.

В Санкт-Петербурге начала работу Неделя сохранения здоровья головного мозга, приуроченная ко Всемирному дню мозга, который отмечается 22 июля. Мероприятия продлятся с 20 по 27 июля.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, для жителей города подготовили бесплатные образовательные встречи, консультации специалистов и диагностические акции. Их цель заключается в том, чтобы помочь петербуржцам получить знания о профилактике заболеваний и способах поддержания когнитивного здоровья. Главным событием недели станет акция "Чекап для мозга", которая пройдет 22 июля в 15:00 в Городском центре общественного здоровья на Итальянской улице, 25. Участники смогут проверить память и внимание, пройти когнитивное тестирование, получить консультацию врача, а также посетить Музей гигиены. Посещение мероприятия будет бесплатным.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что сохранение здоровья головного мозга является важной частью повышения качества жизни горожан. По его словам, в городе развивают систему профилактики, включая работу центров здорового долголетия и проведение тематических недель здоровья.

В Петербурге также продолжается развитие медицинской инфраструктуры. Сейчас в городе работают 17 сосудистых центров, оснащенных современным оборудованием. В 2025 году специалисты этих учреждений выполнили более 16 тысяч рентген-эндоваскулярных вмешательств.

Фото: пресс-служба Смольного