АКОРТ: школьные товары в России подешевели почти на 3%

Набор для мальчиков обойдётся в 6 182 рубля, для девочек — в 5 719 рублей.

Для родителей сбор ребенка в школу ежегодно является затратным событием. Аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) выяснил, как изменились цены на школьные товары в 2026 году.

В базовый набор входят канцелярские принадлежности, рюкзак, спортивная одежда и обувь и школьная форма. У мальчиков это рубашка, брюки, носки и ботинки, для девочек — блузка, юбка, колготки и туфли.

В августе 2026 года минимальная стоимость комплекта для школьника составила 6182 рубля, для школьницы — 5719 рублей. Для сравнения, в августе 2024 года аналогичный комплект стоил 6254 рубля и 6006 рублей соответственно. Таким образом, за два года стоимость базового набора в крупных российских торговых сетях стала меньше на 2,93%.

Минимальная цена комплекта канцелярских принадлежностей в августе составила 399 рублей. В него входят тетрадь на 12 листов, альбом, ручка, карандаш, набор фломастеров, дневник, пенал, набор карандашей и линейка.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году половина частных школ Петербурга предлагала учёбу дешевле 50 тысяч рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)