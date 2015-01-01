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В Петергофе отремонтировали Морскую улицу
Сегодня, 12:38
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В Петергофе отремонтировали Морскую улицу

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Там уложили свыше 40 тыс. квадратных метров покрытия проезжей части.

В Петродворцовом районе в Петергофе дорожники отремонтировали участок Морской улицы протяженностью около 3 километров. Там уложили свыше 40 тыс. квадратных метров покрытия проезжей части, а также нанесли дорожную разметку термопластиком и восстановили нарушенное благоустройство, сообщили 10 августа в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Эта магистраль ведет к мемориалу Великой Отечественной войны, Мартышкинскому братскому кладбищу советских воинов, памятнику природы регионального значения "Парк Сергиевка" и парку усадьбы Мордвиновых. Ранее специалисты завершили работы на Ораниенбаумском шоссе – здесь положили 35 тыс. квадратных метров асфальта. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершили благоустройство сквера ВДВ. 

Фото: пресс-служба КРТИ 

Теги: асфальт, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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