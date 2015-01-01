В Петергофе отремонтировали Морскую улицу

Там уложили свыше 40 тыс. квадратных метров покрытия проезжей части.

В Петродворцовом районе в Петергофе дорожники отремонтировали участок Морской улицы протяженностью около 3 километров. Там уложили свыше 40 тыс. квадратных метров покрытия проезжей части, а также нанесли дорожную разметку термопластиком и восстановили нарушенное благоустройство, сообщили 10 августа в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Эта магистраль ведет к мемориалу Великой Отечественной войны, Мартышкинскому братскому кладбищу советских воинов, памятнику природы регионального значения "Парк Сергиевка" и парку усадьбы Мордвиновых. Ранее специалисты завершили работы на Ораниенбаумском шоссе – здесь положили 35 тыс. квадратных метров асфальта.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершили благоустройство сквера ВДВ.

Фото: пресс-служба КРТИ