Тело погибшей в Киргизии альпинистки Наговициной оставят в горах

Такое решение было принято в связи с опасностью подъема к россиянке.

Спустя год после гибели российской альпинистки Натальи Наговициной было принято решение не спускать её тело с пика Победы в Киргизии. Добраться до палатки спортсменки у спасателей и альпинистов не получилось из-за экстремальной высоты и опасности маршрута, сообщил Telegram-канал Mash.

За минувший год не нашлось людей, которые бы решились пройти к месту, где находится палатка Наговициной. На фоне трагедии с альпинисткой власти Киргизии планируют ужесточить требования к тем, кто собирается покорять такие высокие горы. Теперь для получения допуска необходимо подтвердить соответствующий опыт и предоставить маршрутную заявку.

Ещё одним обязательным условием станет страховка, которая должна покрывать расходы на спасение с привлечением вертолёта. Разрешения будет выдавать специально созданная комиссия. Первым полигоном для новой системы станет пик Победы.

Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы на высоте примерно в 7 200 метров над уровнем моря в августе прошлого года. Поисково-спасательные работы не принесли результата по спасению альпинистки.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)