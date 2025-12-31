В Киргизии планируют заменить все русскоязычные названия сел

Власти Киргизии планируют заменить все русскоязычные названия сел, которые остались в стране. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров на встрече с населением Алайского района Ошской области.

Жапаров отметил, что эту работу планируют завершить в 2027 году. Он также заявил, что выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей.

По данным ТАСС, с момента избрания Садыра Жапарова в 2021 году президентом Киргизии в стране официально изменили русскоязычные названия более 15 населенных пунктов. Уточняется, что село Военно-Антоновка переименовали в Кожомкул, а село Семенова получило название Кожояр-Ата.

