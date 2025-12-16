Более 100 тыс. раз сдали кровь петербуржцы за год

Сегодня в городе более 50 тысяч активных доноров.

Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Всемирным днём донора крови, который отмечается 14 июня. В обращении он подчеркнул, что город чествует всех, кто добровольно делится своей кровью, дарит надежду на здоровье и спасает жизни.

В Петербурге — глубокие традиции донорства. Именно здесь в 1830-х годах врачи впервые в России провели переливания крови. В 1932 году был основан Ленинградский институт переливания крови (сегодня — Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии). Особое место в истории занимает подвиг доноров блокадного Ленинграда: тысячи жителей приходили в институт на 2-й Советской, чтобы сдать кровь для раненых бойцов и обессиленных горожан. Всего ленинградцы сдали 144 тысячи тонн крови — пять военных эшелонов. Каждая пятая доза крови, перелитая раненым, была из блокадного Ленинграда.

Сегодня Служба крови Санкт-Петербурга — одна из крупнейших в стране. Её подразделения обеспечивают компонентами крови более 80 медицинских учреждений. За прошлый год жители города более 100 тысяч раз сдали кровь, её общий объём превысил 75 тысяч литров. Проведено более 440 выездных дней донора на площадках предприятий и организаций. Во Фрунзенском районе строится современный центр, оснащённый высокотехнологичным оборудованием.

В Петербурге сегодня проживают более 50 тысяч активных доноров. Почти 19,5 тысячи человек имеют звание "Почётный донор России", более 7,3 тысячи награждены медалью "Почётный донор Санкт-Петербурга". Средний возраст сдающих кровь — 30–35 лет. Накануне праздника петербургские учреждения получили десять наград Всероссийской премии "Соучастие" за проекты в сфере донорства крови и костного мозга. Губернатор поблагодарил доноров за милосердие, бескорыстие и гражданскую ответственность.

Ранее Piter.TV сообщал, что почётных доноров Петербурга наградили в стенах Мариинского дворца.

Фото: Пресс-служба Городской станции переливания крови