В 2023 году в Петербурге количество доноров выросло на 5%

Городская станция переливания крови ежегодно обеспечивает компонентами крови свыше 80 медицинских организаций, трансфузии компонентов крови получают более 50 тыс. пациентов.

В России 20 апреля отмечался Национальный день донора. В Петербурге в преддверии этого дня проводилась Неделя донорства, напомнили в пресс-службе Смольного.

В рамках Недели донорства выездные бригады Городской станции переливания крови провели корпоративные дни донора в Политехническом университете Петра Великого, Высшей школе технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), Университете телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича, Невской ратуше и Подростково-молодежном досуговом центре "Фрунзенский".

Кроме того, отмечается, что количество доноров в городе на Неве растет. В 2023 году в донорском движении поучаствовали более 52 тыс. человек, что больше на 5%, чем в 2022-м. Общее число донаций в прошлом году превысило 105 тыс. Первичные доноры составляют до 30% от общего количества.

Почти половина всех доноров – молодые люди до 35 лет. Безвозмездно сдают кровь 99,9% доноров. Это подчеркивает наш ленинградский-петербургский характер, стремление помогать, бескорыстно служить людям. Губернатор Петербурга

Городская станция переливания крови ежегодно обеспечивает компонентами крови свыше 80 медицинских организаций, трансфузии компонентов крови получают более 50 тыс. пациентов.

Накануне Национального дня донора крови в Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского прошла церемония награждения знаками "Почетный донор России" и "Почетный донор Санкт-Петербурга". Награды получили 40 человек, которые осуществили 2,7 тыс. донаций, сдали более 1,3 тыс. литров крови и ее компонентов.

Ранее на Piter.TV: День донора отметят в Музее железных дорог России.

Фото: пресс-служба Смольного