В Петербурге стартовала Неделя донорства крови

В 2023 году подразделениями службы крови было заготовлено более 71 000 литров цельной донорской крови.

С 15 апреля в Петербурге проходит Неделя донорства крови. Она приурочена к Дню донора, который отмечается 20 апреля, сообщили в Смольном.

День донора 15 апреля проходил в Подростково-молодежном досуговом центре "Фрунзенский". Также 15 и 16 апреля кровь будут сдавать сотрудники и студены Политехнического университета Петра Великого, 16 и 17 апреля – Высшей школы технологии и энергетики Санкт‑Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, 18 и 19 апреля – Университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича. Сдать кровь 18 апреля можно будет в администрации Невского района, 19 апреля – в Невской ратуше.

В 2023 году подразделениями службы крови было заготовлено более 71 000 литров цельной донорской крови – на 10% больше, чем в 2022 году.

Для присвоения звания "Почётный донор России" необходимо осуществить минимум 40 безвозмездных донаций, для знака "Почётный донор Санкт Петербурга" необходимо минимум 20 безвозмездных донаций.

Недавно врачи Педиатрического университета удалили гигантскую опухоль новорожденной девочке. Образование весило 2 килограмма 113 граммов, ребёнок – 2 килограмма 300 граммов.

Фото: Piter.tv