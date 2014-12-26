Центр крови Ленобласти вошел в пятерку лучших донорских центров России

Областное отделение регулярно снабжает кровью все медицинские учреждения региона.

Центр крови Ленинградской области попал в пятёрку лучших донорских центров России и одержал победы в ряде престижных национальных конкурсов. Церемонии торжественного награждения проходили в российской столице, информирует пресс-служба администрации региона.

Учреждение стало участником конкурса профмастерства-2025 ФМБА России, победило в номинации "Формула сотрудничества" общероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества", а также получило признание Российского Красного Креста за лучшую инициативу по продвижению донорства среди корпоративных структур.

Награждение состоялось в ходе проходящего в Москве XVII Всероссийского форума службы крови в национальном выставочном комплексе "Россия", Музее Победы и специальной конференции, посвященной вопросам формирования культуры донорства. Подобные мероприятия способствуют профессиональному взаимодействию медицинских организаций, распространению передового опыта и улучшению качества медицинского обслуживания пациентов.

Областное отделение регулярно снабжает кровью все медицинские учреждения региона. Только в прошлом году здесь было заготовлено более 55 тыс. порций компонентов крови, которыми воспользовались свыше 23 тыс. доноров. Александр Жарков, возглавляющий комитет здравоохранения Ленинградской области, подчеркнул, что успехи стали возможными исключительно благодаря упорству сотрудников центра крови региона.

Фото: Правительство Ленобласти