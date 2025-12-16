Онколог Ивашков назвал главную причину рака возраст

Врач объяснил, что чем дольше живёт человек, тем больше генетических поломок накапливается в клетках. Наибольшая предрасположенность к болезни фиксируется в возрасте от 65 до 85 лет.

Врач-онколог Владимир Ивашков в интервью медицинскому YouTube-каналу рассказал о главном факторе, влияющем на вероятность возникновения злокачественных опухолей. По его словам, это возраст человека. Организм расплачивается за долголетие: чем дольше живёт человек, тем больше генетических сбоев накапливается в его клетках. Пик предрасположенности к раку приходится на промежуток от 65 до 85 лет.

Специалист также перечислил другие обстоятельства, повышающие риски: курение, регулярное употребление алкоголя, лишний вес, длительное нахождение рядом с вредными производствами или проживание в загрязнённой зоне.

Особое внимание Ивашков уделил питанию и образу жизни. Он подчеркнул, что слишком частое употребление ультрапереработанных продуктов — фастфуда, готовых завтраков, колбас глубокой переработки — также увеличивает вероятность развития опухолей. Таким образом, хотя возраст и остаётся главным неуправляемым фактором, многие другие риски можно снизить, скорректировав повседневные привычки и рацион.

Ранее главный врач поликлиники №40 рассказал о развитии системы здравоохранения в Петербурге.

Фото: Piter.TV