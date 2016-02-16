В Петербурге открылась выставка о поисковиках "Имя героя"

Экспозиция о поисковиках работает в "России — Моя история" до ноября.

В Петербурге в музейно-выставочном центре "Россия — Моя история" открылась тематическая выставка, посвящённая работе поисковых отрядов. Экспозиция под названием "Имя героя. Потерянные судьбы победителей" приурочена ко Дню окончания Ленинградской битвы, который отмечается 9 августа.

Выставка показывает весь путь поисковой работы: от полевой разведки и раскопок до архивных исследований, установления личности по едва различимым надписям в медальонах и на личных вещах, а также встреч с родственниками погибших бойцов. В семи тематических залах представлены подлинные находки поисковиков, их инструменты и личные вещи участников экспедиций.

Организаторами проекта выступили Межрегиональный фонд "Помним. Гордимся. Чтим" и компания "Газпром инвест" при поддержке "Поискового движения России". Вход на экспозицию свободный. Посетить выставку можно до 1 ноября по адресу: улица Бассейная, дом 32, строение 1.

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Фото: Минобороны России