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Бутман и Абдразаков придумали бал с джазом и оперой
Сегодня, 11:58
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Бутман и Абдразаков придумали бал с джазом и оперой

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В программу вошли более 170 концертов с участием свыше 600 музыкантов. Фестиваль проводится с 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Петербурга.

Народный артист России Игорь Бутман выступил с инициативой провести в Петербурге первый масштабный джазовый бал. Музыкант рассказал об этом в интервью РИА Новости. Мероприятие запланировано на лето 2027 года в рамках Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля.

По задумке саксофониста, бал объединит джаз, популярную музыку и оперу. Для участия планируется пригласить артистов разных жанров и объединить несколько оркестров. Идею уже поддержал художественный руководитель Михайловского театра и Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков. Сейчас Бутман и Абдразаков изучают опыт проведения подобных мероприятий. В качестве возможных площадок рассматриваются Большой зал Филармонии имени Шостаковича и Михайловский театр.

Третий Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль, который завершился в июле 2026 года, установил рекорд посещаемости — его посетили 210 тысяч человек.

Ранее мы сообщили о том, что стратегию развития российского театра до 2035 года представят на форуме в Петербурге.

Фото: Magnific (v.ivash)

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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