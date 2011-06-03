В субботу Ленобласть встанет в пробках из-за ремонта на трассах

Ограничения будут на восьми трассах с утра до вечера.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредило о дорожных ограничениях на трассах Ленинградской области в субботу, 8 августа. В связи с проведением ремонтных и профилактических работ движение будет затруднено на нескольких участках в период с 08:00 до 19:00–20:00.

Ограничения коснутся федеральных трасс. На Р-21 "Кола" (СПб – Петрозаводск – Мурманск) на км 12–260 в оба направления будут проводить мойку, ремонт и установку знаков, на км 21, 22, 53 в сторону Петербурга заменят барьерное ограждение. На М-10 "Россия" (Москва – СПб) на км 593–674 в оба направления запланированы ремонт и установка знаков, на км 610 в сторону Петербурга — ремонт обочины. На А-120 "Южное полукольцо" (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора) на км 106–149 проведут мойку и ремонт. На А-114 "Вологда – Тихвин – Кола" на км 331–531 выполнят аналогичные работы. На А-180 "Нарва" на км 40–52 с 09:00 до 20:00 займутся уборкой песка. На Р-23 (СПб – Псков – граница с Беларусью) на км 99–140 с 08:00 до 20:00 будут наносить дорожную разметку. На А-181 "Скандинавия" (СПб – Выборг – граница с Финляндией) на км 47–100 запланировано скашивание травы, на км 47–200 — нанесение разметки, а на развязках км 141–158 — очистка техпроходов. На А-181 "Магистральная" на км 0–124 будут устранять деформации покрытия и косить траву. На А-121 "Сортавала" (СПб – Сортавала – Кола) на многих участках проведут уборку мусора, очистку покрытия, выправку знаков, скашивание травы, покраску ограждений и нанесение разметки. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать возможные заторы.

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Фото: Piter.TV