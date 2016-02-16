Пенсионеров в России стало меньше на 409 тысяч за год

Средняя пенсия в России выросла до 25,4 тыс. руб. к лету 2026 года.

Численность пенсионеров в России продолжает сокращаться. По данным Социального фонда, на 1 июня 2026 года на учёте состояли 40 446 936 граждан — на 409 416 человек меньше, чем годом ранее (40 856 352). Изменения коснулись не только общего числа, но и структуры пенсионного обеспечения.

Количество работающих пенсионеров за год увеличилось на 621 тыс. человек, достигнув 8,403 млн. Одновременно число неработающих пенсионеров сократилось более чем на 1,03 млн человек — с 33,074 млн до 32,043 млн. Средний размер назначенной пенсии в России к началу лета 2026 года составил 25 402,04 руб., что на 2 тыс. руб. выше уровня прошлого года. У работающих граждан средняя пенсия — 23 737,64 руб., у неработающих — 25 838,52 руб.

Эксперты связывают сокращение числа пенсионеров с демографическими тенденциями и увеличением занятости среди пожилых людей.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv