В Сланцах почти два месяца тлеет террикон

Жители жалуются на запах гари.

В Сланцевском районе Ленинградской области почти два месяца продолжается тление террикона. По данным очевидцев, на 7 августа ситуация остаётся без изменений — жители райцентра жалуются на едкий дым и запах гари. В отдельные дни задымление становится настолько сильным, что люди сообщают о головных болях и першении в горле, пишет 47news.

Террикон начал тлеть 18 июня. Площадь очага сохраняется на уровне 360 кв. м. На месте работают более 10 спасателей, задействованы автоцистерны и экскаваторы. Сложность тушения заключается в том, что очаги тления находятся глубоко внутри насыпи, температура в которых достигает 500°C и выше. Заливка водой неэффективна: вода не проникает к внутренним слоям, а резкий перепад температур может привести к растрескиванию породы и усилению горения из-за притока кислорода.

Спасатели продолжают мониторить ситуацию, но сроки полной ликвидации тления пока не называются.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 4 августа в Ленобласти в результате падения обломков БПЛА были повреждены склады Wildberries в районе населенного пункта Красный Бор.

Фото: Piter.TV