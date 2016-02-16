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В Петербурге определили порядок партий в бюллетенях на выборах в ЗакС
Вчера, 18:19
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В Петербурге определили порядок партий в бюллетенях на выборах в ЗакС

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В Петербурге определили порядок партий в бюллетенях на выборах в ЗакС.

В Петербурге прошла жеребьёвка, определившая порядок партий в избирательных бюллетенях на выборах депутатов Законодательного собрания VIII созыва. Об этом сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин. В процедуре участвовали представители всех политических сил, зарегистрировавших свои списки кандидатов.

По итогам жеребьёвки последовательность в бюллетене получилась следующей:

  1. "Единая Россия"

  2. КПРФ

  3. "Новые люди"

  4. ЛДПР

  5. "Зелёные"

  6. "Справедливая Россия"

Именно в таком порядке названия и эмблемы партий будут напечатаны в бюллетене для голосования.

На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой подготовку к единому дню голосования в сентябре 2026 года, включающему выборы депутатов Госдумы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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