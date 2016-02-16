В Петербурге определили порядок партий в бюллетенях на выборах в ЗакС.

В Петербурге прошла жеребьёвка, определившая порядок партий в избирательных бюллетенях на выборах депутатов Законодательного собрания VIII созыва. Об этом сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин. В процедуре участвовали представители всех политических сил, зарегистрировавших свои списки кандидатов.

По итогам жеребьёвки последовательность в бюллетене получилась следующей:

"Единая Россия" КПРФ "Новые люди" ЛДПР "Зелёные" "Справедливая Россия"

Именно в таком порядке названия и эмблемы партий будут напечатаны в бюллетене для голосования.

На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой подготовку к единому дню голосования в сентябре 2026 года, включающему выборы депутатов Госдумы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)