Роспотребнадзор признал все пляжи Петербурга и Ленобласти непригодными для купания

Суздальские озера и Финский залив попали в список опасных зон.

По состоянию на 6 августа в Петербурге и Ленинградской области не осталось пригодных для купания пляжей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Мониторинг качества воды показал, что впервые с начала лета водоёмы не соответствуют санитарным нормам во всех проверенных зонах двух регионов.

В Петербурге отобрали 230 проб по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Состояние 22 пляжей не отвечает гигиеническим нормативам. В список небезопасных зон вошли Суздальские озёра, Ольгинский водоём в Выборгском районе, Безымянное озеро в Красном Селе, река Ижора в Колпинском районе и все оборудованные пляжи Финского залива. В Ленобласти исследовали 200 проб — качество воды не соответствует нормативам на всех 20 пляжах, включая зоны на Финском заливе и Ладожском озере, а также водоёмы в семи районах.

Неделей ранее в Петербурге безопасными считались Ольгинский водоём и Верхнее Суздальское озеро. В Ленобласти безопасных пляжей нет с конца июля. С конца июня на Колонистском пруду, реке Ижора и детском пляже в Колпинском районе продолжается благоустройство.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV