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В районе станции Мыслино грузовой поезд сбил лося
Вчера, 16:38
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В районе станции Мыслино грузовой поезд сбил лося

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Сведения по факту гибели животного переданы в органы по охране природных ресурсов.

Сотрудники транспортной полиции проводят в Ленинградской области проверку по факту гибели дикого животного на путях. Рано утром 7 августа на 151-м километре перегона Мыслино — Валя в Волховском районе машинист грузового поезда сбил лося.

Мужчина применил экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось. В результате задержки железнодорожного транспорта не последовало. Сведения по факту гибели животного переданы в органы по охране природных ресурсов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лужском районе электричка наехала на мужчину. Инцидент произошел на перегоне Луга — Серебрянка. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Фото: unsplash (Richard Lee) 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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