В районе станции Мыслино грузовой поезд сбил лося

Сведения по факту гибели животного переданы в органы по охране природных ресурсов.

Сотрудники транспортной полиции проводят в Ленинградской области проверку по факту гибели дикого животного на путях. Рано утром 7 августа на 151-м километре перегона Мыслино — Валя в Волховском районе машинист грузового поезда сбил лося.

Мужчина применил экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось. В результате задержки железнодорожного транспорта не последовало. Сведения по факту гибели животного переданы в органы по охране природных ресурсов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лужском районе электричка наехала на мужчину. Инцидент произошел на перегоне Луга — Серебрянка. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Фото: unsplash (Richard Lee)